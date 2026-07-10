Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Günstiger als gedacht: Finale Einigung bei Manzambi

Der SC Freiburg hatte einem Verkauf von Johan Manzambi schon zugestimmt. Auch der Mittelfeldspieler selbst gibt mittlerweile grünes Licht für den Wechsel auf die Insel.

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports
1 min.
Johan Manzambi bei der Weltmeisterschaft @Maxppp

Johan Manzambis Wechsel vom SC Freiburg zu Newcastle United steht wohl nichts mehr im Wege. Informationen von ‚Sky Sports‘ zufolge besteht eine mündliche Einigung zwischen dem Mittelfeldakteur und den Magpies. Die Vereine waren bereits zuvor auf einen Nenner gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem englischen ‚Sky‘-Ableger zufolge fließen allerdings marginal weniger als die bislang kolportierten 60 Millionen Euro, stattdessen ist von umgerechnet knapp 57,5 Millionen Euro die Rede.

Trotz der Übereinkunft sämtlicher Parteien wird davon ausgegangen, dass Manzambi erst im Anschluss an die WM in Newcastle unterschreibt. Zudem bleiben die Engländer nach der Last-Minute-Absage von Victor Muñoz (22/FC Liverpool) vorsichtig, schließlich bekunden im Hintergrund weitere Klubs Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Schweizer-WM-Fahrer, der, sofern er rechtzeitig fit wird, am Sonntag (3 Uhr) im Viertelfinale auf Argentinien trifft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Freiburg
Newcastle
Johan Manzambi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Freiburg Logo SC Freiburg
Newcastle Logo Newcastle United
Johan Manzambi Johan Manzambi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert