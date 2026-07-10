Günstiger als gedacht: Finale Einigung bei Manzambi

Johan Manzambis Wechsel vom SC Freiburg zu Newcastle United steht wohl nichts mehr im Wege. Informationen von ‚Sky Sports‘ zufolge besteht eine mündliche Einigung zwischen dem Mittelfeldakteur und den Magpies. Die Vereine waren bereits zuvor auf einen Nenner gekommen.

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Dem englischen ‚Sky‘-Ableger zufolge fließen allerdings marginal weniger als die bislang kolportierten 60 Millionen Euro, stattdessen ist von umgerechnet knapp 57,5 Millionen Euro die Rede.

Trotz der Übereinkunft sämtlicher Parteien wird davon ausgegangen, dass Manzambi erst im Anschluss an die WM in Newcastle unterschreibt. Zudem bleiben die Engländer nach der Last-Minute-Absage von Victor Muñoz (22/FC Liverpool) vorsichtig, schließlich bekunden im Hintergrund weitere Klubs Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Schweizer-WM-Fahrer, der, sofern er rechtzeitig fit wird, am Sonntag (3 Uhr) im Viertelfinale auf Argentinien trifft.