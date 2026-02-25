Real-Flirt Sabbe hat neuen Verehrer

Premier League-Klub FC Brentford hat Kyriani Sabbe vom FC Brügge auf dem Zettel. Dies geht aus Informationen des belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri hervor. Der englische Klub habe bereits Kontakt zum Berater des 21-jährigen Außenverteidigers aufgenommen, ein konkretes Angebot liege jedoch noch nicht auf dem Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sabbe durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des belgischen Erstligisten, ehe ihm 2023 der Sprung in die erste Mannschaft gelang. Seither bringt es der U21-Nationalspieler auf 104 Pflichtspiel-Einsätze für Brügge. Aufgrund seines hohen Entwicklungspotenzials hat der Rechtsfuß nicht nur das Interesse aus Brentford auf sich gezogen, auch Real Madrid wurde jüngst mit einer möglichen Verpflichtung von Sabbe in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis 2028.