Menü Suche
Kommentar
Jupiler Pro League

Real-Flirt Sabbe hat neuen Verehrer

von Tom Kunze - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Kyriani Sabbe beim Einwurf @Maxppp

Premier League-Klub FC Brentford hat Kyriani Sabbe vom FC Brügge auf dem Zettel. Dies geht aus Informationen des belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri hervor. Der englische Klub habe bereits Kontakt zum Berater des 21-jährigen Außenverteidigers aufgenommen, ein konkretes Angebot liege jedoch noch nicht auf dem Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sabbe durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des belgischen Erstligisten, ehe ihm 2023 der Sprung in die erste Mannschaft gelang. Seither bringt es der U21-Nationalspieler auf 104 Pflichtspiel-Einsätze für Brügge. Aufgrund seines hohen Entwicklungspotenzials hat der Rechtsfuß nicht nur das Interesse aus Brentford auf sich gezogen, auch Real Madrid wurde jüngst mit einer möglichen Verpflichtung von Sabbe in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Jupiler Pro League
Brügge
Brentford
Real Madrid
Kyriani Sabbe

Weitere Infos

Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Brügge Logo FC Brügge
Brentford Logo FC Brentford
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert