Der SC Freiburg hat sich mit Newcastle United auf den Transfer von Johan Manzambi (20) verständigt. Zwischen den Vereinen besteht laut ‚Sky‘ eine Ablöse-Vereinbarung in Höhe von 60 Millionen Euro.

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Damit würde der Mittelfeldspieler zum neuen Rekordverkauf avancieren, dessen Status sich aktuell Kevin Schade (24/FC Brentford) und Merlin Röhl (24/FC Everton) teilen. Beide kosteten 25 Millionen Euro.

Kann sich Johan Manzambi in der Premier League durchsetzen? Ja, sein Potenzial ist riesig Ja, aber der Wechsel kommt zu früh Nein, das ist eine Nummer zu hoch für ihn Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In trockenen Tüchern ist der Manzambi-Transfer allerdings noch nicht. Die Magpies arbeiten zur Stunde noch an einer Übereinkunft mit dem Schweizer WM-Fahrer selbst, führt der Pay-TV-Sender aus. Auf dem Tisch liegt ein langfristiger Vertrag.

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Manzambis Fokus gilt aktuell aber dem Viertelfinale gegen Argentinien, das am Sonntag (3 Uhr) steigt. Womöglich wird der Shootingstar erst im Anschluss an das Turnier über seine Zukunft entscheiden. Unter anderem auch Aston Villa soll Interesse bekunden.