60 Millionen: Freiburg segnet Manzambi-Verkauf ab
Dem SC Freiburg winkt eine Einnahme in Rekordhöhe. Dem Abgang von Johan Manzambi hat der Bundesligist bereits zugestimmt.
Der SC Freiburg hat sich mit Newcastle United auf den Transfer von Johan Manzambi (20) verständigt. Zwischen den Vereinen besteht laut ‚Sky‘ eine Ablöse-Vereinbarung in Höhe von 60 Millionen Euro.
Damit würde der Mittelfeldspieler zum neuen Rekordverkauf avancieren, dessen Status sich aktuell Kevin Schade (24/FC Brentford) und Merlin Röhl (24/FC Everton) teilen. Beide kosteten 25 Millionen Euro.
In trockenen Tüchern ist der Manzambi-Transfer allerdings noch nicht. Die Magpies arbeiten zur Stunde noch an einer Übereinkunft mit dem Schweizer WM-Fahrer selbst, führt der Pay-TV-Sender aus. Auf dem Tisch liegt ein langfristiger Vertrag.
Manzambis Fokus gilt aktuell aber dem Viertelfinale gegen Argentinien, das am Sonntag (3 Uhr) steigt. Womöglich wird der Shootingstar erst im Anschluss an das Turnier über seine Zukunft entscheiden. Unter anderem auch Aston Villa soll Interesse bekunden.
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