Slot gibt Update zu Frimpong, Alisson & Isak

Beim FC Liverpool kehrt ein wichtiges Trio langsam wieder zurück auf den Rasen. Wie Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz verriet, ist Alexander Isak (26) nach seinen Adduktorenbeschwerden, die er seit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (5:1) mit sich trägt, noch immer nicht ganz fit. Er werde heute erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren, benötige aber noch etwas Zeit. Jeremie Frimpong (24) und Alisson (33) können am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Manchester City noch nicht mitwirken.

Frimpong fällt seit zwei Wochen mit einer Oberschenkelverletzung aus. Laut Slot wird er genau wie Torhüter Alisson nach der Länderspielpause wieder zurückerwartet. Während Alisson, der ebenfalls Probleme am Oberschenkel hat, schon am zwölften Spieltag gegen Nottingham Forest wieder zur Verfügung stehen soll, geht die Tendenz bei Frimpong dahin, erst etwas später wieder voll mitwirken zu können.