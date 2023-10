Watkins verlängert langfristig bei Aston Villa

Aston Villa bindet Ollie Watkins langfristig an den Klub. Wie die Villans mitteilen, unterschreibt der 27-jährige Torjäger einen neuen Arbeitsvertrag. Am Morgen sickerte bereits in den Medien durch, dass sich die beiden Parteien über eine Verlängerung einig geworden sind. Dem Vernehmen nach ist der Kontrakt bis 2028 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seinem Wechsel 2020 vom FC Brentford zum Klub aus Birmingham erzielte Watkins 50 Treffer. Zudem gehört der treffsichere Angreifer dank seiner starken Leistungen für Villa inzwischen wieder zum Aufgebot der englischen Nationalmannschaft.