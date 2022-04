Everton: Lampard verteidigt Alli

Beim FC Everton hat man die Hoffnung auf eine Leistungssteigerung bei Winterneuzugang Dele Alli noch nicht aufgegeben. „Die Leute sprachen von Dele als einem der besten jungen Spieler der Welt. Ich habe immer geglaubt, dass es einige Zeit dauern würde“, zitiert ‚The Athletic‘ Everton-Coach Frank Lampard. Alli wartet nach sechs Einsätzen für die Toffees noch auf seine erste Torbeteiligung. In die Startelf schaffte es der 25-jährige Mittelfeldspieler bislang ebenfalls nicht.

„Wir sind in einer Situation, in der ich bei jedem Spiel denke: ‚Das muss die bestmögliche Mannschaft sein, um dieses Spiel zu gewinnen‘“, erklärt Lampard, „Dele muss trainieren und zeigen, dass er diese Denkweise hat. Und jedes Mal, wenn er eingewechselt wird, muss er zeigen, dass er es wert ist, ein Spiel zu beginnen.“ Bei seinem Ex-Klub Tottenham kam Alli in den zurückliegenden Spielzeiten selten zum Einsatz und hat daher einiges an Matchfitness aufzuholen. Everton holte den Rechtsfuß im Winter ablösefrei, abhängig von Einsätzen kann die Transfersumme auf bis zu 40 Millionen Euro steigen.