City verkündet Roberts-Leihe

Manchester City hat mit etwas Verspätung noch einen Transfer verkündet. Nach Vereinsangaben wechselt Patrick Roberts auf Leihbasis zum englischen Zweitligisten Derby County. Dort soll der 23-jährige Außenstürmer in der Rückrunde Spielpraxis sammeln.

Roberts‘ vorherige Leihe zum FC Middlesbrough hatte City wenige Stunden zuvor aufgelöst. Dort war der ehemalige englische Jugendnationalspieler nur Teilzeitkraft.

Patrick Roberts has joined Derby County on loan until the end of the season.



Best of luck, Patrick!



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/azJlApmkTc