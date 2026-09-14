„Arroganz-Anfall von Díaz“ | Historisches Barça-Trio

Überspielt?

An seine bärenstarke Debütsaison im Dress des FC Bayern kann Luis Díaz (29) bislang nicht anknüpfen. Nach sechs Einsätzen verbucht der Kolumbianer (79 Länderspiele) lediglich einen Treffer auf seinem Konto. Dem gegenüber stehen laut dem Datenanbieter ‚Fotmob‘ sechs ungenutzte Großchancen. Entsprechend sieht sich der Rechtsfuß mit ungewohnter Kritik konfrontiert.

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Die ‚Bild‘ beispielsweise stürzt sich auf die hundertprozentige Torchance des Offensivspielers beim 2:1-Erfolg gegen die SV Elversberg. „Arroganz-Anfall von Díaz“, titelt die Boulevardzeitung, schließlich probierte er, den Ball „artistisch mit der Hacke“ im Tor unterzubringen, statt ihn „einfach“ reinzuschieben. Rückendeckung erhielt Díaz im Anschluss an die Partie von Sportvorstand Max Eberl, der konstatierte: „Lucho hat momentan nicht das Momentum. Irgendwann wird auch sein Knoten wieder platzen.“

Wer kann sie stoppen?

Der FC Barcelona startete mit fünf Siegen aus fünf Spielen perfekt in die neue La Liga-Saison. Zudem spricht das Torverhältnis von 21:4 Bände. Maßgeblich dazu beigetragen haben drei Offensivprofis, die einem Bericht zufolge einen historischen Wert erreicht haben.

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Die Rede ist von Lamine Yamal (19), Raphinha (29) und Fermín López (23), die in der Liga zusammen auf 16 Tore kommen und damit laut ‚Spox‘ einen Uralt-Rekord gebrochen haben. Demnach gab es „in der höchsten spanischen Spielklasse“ eine derart „hohe Ausbeute eines Sturmtrios zu diesem frühen Zeitpunkt zuletzt im Jahr 1958“. Welches Team kann dieses Barça stoppen?