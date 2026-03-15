Menü Suche
Kommentar
Premier League

Spurs sind dran: De Zerbi trifft Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Ben Jacobs
Roberto De Zerbi gestikuliert @Maxppp

Roberto De Zerbi möchte vor dem Sommer keine neue Stelle antreten. Das berichtet der Journalist Ben Jacobs. Der Italiener steht demzufolge nach seiner Entlassung bei Olympique Marseille Mitte Februar in dieser Spielzeit nicht als Feuerwehrmann für Tottenham Hotspur zur Verfügung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Nordlondoner befinden sich derzeit in einer veritablen Krise und kämpfen um den Klassenerhalt in der Premier League. Der derzeitige Interimstrainer Igor Tudor steht nur wenige Wochen nach seiner Anstellung wieder vor dem Aus. De Zerbi ist laut Jacobs neben Mauricio Pochettino (USA) einer der führenden Namen auf der Shortlist der Spurs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Roberto De Zerbi

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert