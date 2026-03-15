Spurs sind dran: De Zerbi trifft Entscheidung

Roberto De Zerbi möchte vor dem Sommer keine neue Stelle antreten. Das berichtet der Journalist Ben Jacobs. Der Italiener steht demzufolge nach seiner Entlassung bei Olympique Marseille Mitte Februar in dieser Spielzeit nicht als Feuerwehrmann für Tottenham Hotspur zur Verfügung.

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Die Nordlondoner befinden sich derzeit in einer veritablen Krise und kämpfen um den Klassenerhalt in der Premier League. Der derzeitige Interimstrainer Igor Tudor steht nur wenige Wochen nach seiner Anstellung wieder vor dem Aus. De Zerbi ist laut Jacobs neben Mauricio Pochettino (USA) einer der führenden Namen auf der Shortlist der Spurs.