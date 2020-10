Zitat des Tages: „Flieg davon, großer Junge“

Neymar hat Lob von allerhöchster Stelle bekommen. „Der Himmel ist die Grenze. Flieg davon, großer Junge. Was für eine großartige Geschichte du schreibst. Du bist ein kompletter Spieler und wirst jedes Mal reifer. Ich weiß, wie schwer es ist, das gelbe Trikot zu tragen“, adressierte die brasilianische Sturm-Legende Ronaldo via Instagram an seinen legitimen Nachfolger in der Seleção.

In der Nacht auf Mittwoch vollbrachte Neymar Historisches und zog mit seinem Hattrick gegen Peru (4:2) in der ewigen Torjägerliste der brasilianischen Nationalmannschaft an Ronaldo vorbei. Der Offensivstar von Paris St. Germain liegt mit 64 Treffern nun auf Platz zwei. Von Spitzenreiter Pelé trennen den 28-Jährigen noch 13 Tore. Wobei Neymar mit 103 Länderspielen bereits zehn mehr hat als der Weltmeister von 1958, 1962 und 1970.