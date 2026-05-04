Bundesliga
Bayern-Talent vom Pech verfolgt
1 min.
@Maxppp
David Santos Daiber kommt aktuell nicht auf die Beine. Wie der FC Bayern mitteilt, hat sich der Jungprofi einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen, der ihn „vorerst“ zum Zuschauen zwingt.
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FC Bayern Campus @fcbayerncampus – 15:55
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David #Santos Daiber hat sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.
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David #Santos Daiber hat sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt vorerst aus.
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Der 19-jährige Mittelfeldmann hatte gerade erste eine Muskelverletzung auskuriert, die ihn rund sieben Wochen aussetzen ließ. Dass Santos Daiber vor diesem Hintergrund in der laufenden Saison nochmal zum Einsatz kommt, ist im Grunde ausgeschlossen. Dank zweier Bundesliga-Einsätze in der laufenden Saison darf sich der portugiesische U19-Nationalspieler aber immerhin Deutscher Meister 2026 nennen.
Update (19:19 Uhr): Laut der ‚Bild‘ wird Santos Daiber mindestens drei Monate ausfallen.
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