Bayern-Talent vom Pech verfolgt

David Santos Daiber kommt aktuell nicht auf die Beine. Wie der FC Bayern mitteilt, hat sich der Jungprofi einen Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen, der ihn „vorerst“ zum Zuschauen zwingt.

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Der 19-jährige Mittelfeldmann hatte gerade erste eine Muskelverletzung auskuriert, die ihn rund sieben Wochen aussetzen ließ. Dass Santos Daiber vor diesem Hintergrund in der laufenden Saison nochmal zum Einsatz kommt, ist im Grunde ausgeschlossen. Dank zweier Bundesliga-Einsätze in der laufenden Saison darf sich der portugiesische U19-Nationalspieler aber immerhin Deutscher Meister 2026 nennen.

Update (19:19 Uhr): Laut der ‚Bild‘ wird Santos Daiber mindestens drei Monate ausfallen.