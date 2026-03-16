James sorgt für nächsten Chelsea-Schock

Der FC Chelsea muss mehrere Wochen auf Kapitän Reece James verzichten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der 26-jährige Spielführer am Tag der Bekanntgabe einer weiteren Transfersperre eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen. Bereits Anfang Februar fehlte der englische Nationalspieler den Blues für zwei Premier League-Spiele, nun ist er wohl für längere Zeit außen vor.

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Erst kürzlich hatte James, der seit Sommer 2019 für Chelseas Profimannschaft aufläuft, sein Arbeitspapier vorzeitig bis 2032 ausgeweitet. Der Rechtsverteidiger bestritt seither 351 Pflichtspiele, in denen er über 70 Torbeteiligungen besteuerte.