Bayern muss auf Laimer verzichten

Konrad Laimer wird dem FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Wie die ‚tz‘ berichtet, fehlt der 28-Jährige verletzungsbedingt. Schon im Abschlusstraining musste der Allrounder passen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laimer verletzte sich Mitte Januar bereits an der Wade, damals zig er sich einen Muskelfaserriss zu. Zuletzt stand er gegen Werder Bremen (3:0) erstmals wieder in der Startelf.