Menü Suche
Kommentar 58
Bundesliga

Bayern muss auf Laimer verzichten

von Daniel del Federico - Quelle: tz
Konrad Laimer ist das Schweizer Taschenmesser des FC Bayern @Maxppp
FC Bayern Frankfurt

Konrad Laimer wird dem FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Wie die ‚tz‘ berichtet, fehlt der 28-Jährige verletzungsbedingt. Schon im Abschlusstraining musste der Allrounder passen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laimer verletzte sich Mitte Januar bereits an der Wade, damals zig er sich einen Muskelfaserriss zu. Zuletzt stand er gegen Werder Bremen (3:0) erstmals wieder in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (58)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Konrad Laimer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Konrad Laimer Konrad Laimer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert