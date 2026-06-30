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Offiziell Liga Portugal Bwin

RB-Kandidat Altimira zu Sporting

von David Hamza
Sergi Altimira hat Schmerzen @Maxppp

Sporting Lissabon schnappt sich Sergi Altimira. Beim 21-fachen portugiesischen Meister unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2031. Betis Sevilla kassiert 18 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Boni. Seine Ausstiegsklausel wird auf 80 Millionen Euro festgelegt.

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Interesse an Altimira zeigte auch RB Leipzig. Der 24-jährige Spanier stammt aus der Jugend des FC Barcelona. Vor drei Jahren hatte Betis ihn für zwei Millionen Euro vom FC Getafe an Bord geholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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