Werder vertagt Sugawara-Entscheidung

Peter Niemeyer hat Berichte, wonach sich Werder Bremen bereits dazu entschieden hätte, die Kaufoption bei Yukinari Sugawara (25) zu ziehen, ins Reich der Fabeln verwiesen. Gegenüber der ‚Bild‘ versichert der Lizenzbereichsleiter: „Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt der Saison keine Notwendigkeit oder Druck, sich nun schon auf das Ziehen einer Kaufoption festzulegen.“

Werder hat Sugawara für eine Spielzeit vom FC Southampton ausgeliehen, laut der Boulevardzeitung kann die sechs Millionen Euro schwere Kaufoption bis Ende Mai gezogen werden. Entsprechend entspannt gibt sich Niemeyer: „Wir haben bei allen Spielern branchenüblich viel Zeit zum Ziehen der Kaufoption vereinbart.“