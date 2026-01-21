Mit Humor: Slot reagiert auf Alonso-Gerücht

Arne Slot zeigt sich von den schwelenden Gerüchten um seine Ablösung als Trainer des FC Liverpool durch den bei Real Madrid entlassenen Xabi Alonso unbeeindruckt. Angesprochen darauf, ob er Kontakt zum Spanier hatte, scherzte Slot auf der Pressekonferenz vor der Champions League-Partie der Reds bei Olympique Marseille am heutigen Mittwoch (21 Uhr): „Ja, er hat mich angerufen und gesagt: ‚Was denkst du über das Team? Ich übernehme nämlich in sechs Monaten. Kannst du mir schon ein bisschen mehr erzählen?‘"

Kurz darauf stellte der Niederländer klar: „Nein, im Ernst: Das ist eine der seltsamsten Fragen, die mir je gestellt wurden. Was soll man dazu sagen?“ Sein Fokus liege voll und ganz auf seiner Arbeit, Zweifel kommen ihm trotz der sportlich bisher nicht zufriedenstellenden Saison nicht: „Ich arbeite seit etwas mehr als 18 Monaten hier und mir gefällt meine Arbeit hier sehr. Wir haben die Meisterschaft gewonnen und in dieser Saison nun mehr zu kämpfen, das ist offensichtlich.“ Alonso war zwischen 2004 und 2009 bei Liverpool als Spieler aktiv und ist im Klub hoch angesehen.