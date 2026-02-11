Amiri und der „Traum“ vom BVB

Vor dem Spiel des FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund (Freitag, 20:30 Uhr) schwärmt Nadiem Amiri (29) vom BVB. „Das ist ein geiler Verein, ich liebe es, dort zu spielen. Das ist ein großes Spiel für mich vor 80.000 und den Fans“, so der Mainzer Spielmacher gegenüber ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘, „für mich und meinen großen Bruder war das immer ein sympathischer Verein, schon zu Zeiten von Jürgen Klopp. Es ist für jeden deutschen Spieler ein Traum, bei Borussia Dortmund zu spielen.“

Sich offenbar bewusst, dass Aussagen wie diese zu Unruhe führen können, legt Amiri allerdings zügig nach: „Ich will aber dort gewinnen.“ In der aktuellen Saison ist der Rechtsfuß bei teils kriselnden 05ern gesetzt. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 14 Tore und drei Vorlagen in 26 Spielen. Mit seinen guten Leistungen will sich Amiri auch für die Weltmeisterschaft im Sommer empfehlen: „Die WM ist das Größte für mich, dort für Deutschland zu spielen. Ich bin jetzt 29 und es wird dann wahrscheinlich meine letzte Chance sein, eine Weltmeisterschaft zu spielen.“