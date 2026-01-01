Menü Suche
Winter-Neuzugang: Leverkusens Plan mit Traoré

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Vizemeister Bayer Leverkusen will Innenverteidiger Issa Traoré langsam an den Profifußball in Europa heranführen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der 18-Jährige zunächst im Training beweisen soll. Auch eine Leihe noch im Januar sei nicht ausgeschlossen.

Die Werkself hatte die Verpflichtung des Youngsters schon vor über einem Jahr forciert, seit heute ist der frischgebackene 18-Jährige offizielle Teil des Teams. Der U23-Nationalspieler Malis lief bislang für seinen Heimatklub Djoliba AC auf, Bayer überweist 200.000 Euro nach Afrika.

