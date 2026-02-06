Nach Benzema-Aus: Al Ittihad geht in die Offensive

Wenige Tage nach den Wechseln von Karim Benzema zu Al Hilal und N’Golo Kanté zu Fenerbahce will Al Ittihad zwei wichtige Vertragsverlängerungen vornehmen. Nach FT-Informationen sollen Danilo Pereira und Steven Bergwijn zeitnah verlängern. Während der 34-jährige Pereira nur noch bis zum Sommer an den Klub aus Saudi-Arabien gebunden ist, läuft der Vertrag von Bergwijn erst 2027 aus.

Der 28-jährige Niederländer ist seit 2024 bei den Saudis und ist ein wichtiger Faktor. In dieser Saison steht er nach 20 Spielen bei acht Toren und zwei Vorlagen. Pereira ist gemeinsam mit Bergwijn zu Al Ittihad gewechselt, auch er zählt zum absoluten Stammpersonal.