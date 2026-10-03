Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Gündogan plant Trainer-Amt

von Dominik Sandler - Quelle: Die Zeit
Ilkay Gündogan im DFB-Einsatz @Maxppp

Nach seiner Karriere will Ilkay Gündogan dem Fußball treu bleiben. Im Interview mit der ‚Zeit‘ sagt der 35-Jährige: „Ja, ich würde gerne als Trainer arbeiten. Ich habe erlebt, was Trainer bewirken können.“ Bei Galatasaray läuft der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers im kommenden Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie es dann weitergeht, ist noch offen. „Solange ich das Kribbeln noch spüre, spiele ich weiter. Und das tue ich aktuell nach wie vor. Aber es stimmt natürlich, dass ich mich schon länger gedanklich mit der Zeit danach befasse“, so Gündogan.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Galatasaray
Deutschland
İlkay Gündoğan

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Deutschland Flag Deutschland
İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert