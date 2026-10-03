Gündogan plant Trainer-Amt

Nach seiner Karriere will Ilkay Gündogan dem Fußball treu bleiben. Im Interview mit der ‚Zeit‘ sagt der 35-Jährige: „Ja, ich würde gerne als Trainer arbeiten. Ich habe erlebt, was Trainer bewirken können.“ Bei Galatasaray läuft der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers im kommenden Sommer aus.

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Wie es dann weitergeht, ist noch offen. „Solange ich das Kribbeln noch spüre, spiele ich weiter. Und das tue ich aktuell nach wie vor. Aber es stimmt natürlich, dass ich mich schon länger gedanklich mit der Zeit danach befasse“, so Gündogan.