Liverpool tütet Verlängerung ein

Der FC Liverpool verlängert mit Stammkeeper Alisson Becker. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Reds die Option zur Vertragsverlängerung mit dem 33-jährigen Schlussmann gezogen, das im Sommer auslaufende Arbeitspapier des Brasilianers wird bis 2027 ausgeweitet.

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Trotz der Verpflichtung von Giorgi Mamardashvili (25), der als langfristiger Nachfolger von Alisson an die Anfield Road kam, setzt Trainer Arne Slot nach wie vor auf den etablierten Stammtorhüter. Der brasilianische Nationalkeeper war 2018 für 72,5 Millionen Euro von der AS Rom verpflichtet worden und stand seither in 330 Pflichtspielen für Liverpool auf dem Platz. Mit den Reds gewann er neben den Premier League-Meisterschaften 2020 und 2025 auch die Champions League.