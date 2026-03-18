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M’gladbach: Längst alles klar mit Bolin

von Julian Jasch - Quelle: Rheinische Post | Aftonbladet
Hugo Bolin im Gladbach-Trikot @Maxppp

Leihspieler Hugo Bolin (22) bleibt Borussia Mönchengladbach über den Sommer hinaus erhalten. Die ‚Rheinische Post‘ bestätigt Informationen des schwedischen ‚Aftonbladet‘, laut denen bereits eine einsatzabhängige Kaufpflicht gegriffen hat, die mit Malmö FF vereinbart wurde.

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Im Winter wurde der schwedische Allrounder leihweise von den Fohlen an Bord geholt. In sechs Pflichtspielen konnte Bolin sein Können bereits unter Beweis stellen. Während die Gladbacher zwei Millionen Euro Ablöse nach Schweden überweisen, wird der Mittelfeldakteur mit einem Arbeitspapier bis 2030 ausgestattet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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