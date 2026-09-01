Bundesliga: Noch drei bittere Abgänge am Deadline Day?

Kaishu Sano (25/Mainz 05)

Ein englischer Klub bietet laut der ‚Bild‘ 30 Millionen Euro Ablöse inklusive hoher Weiterverkaufsbeteiligung für den Sechser. Sano wolle die Chance auf die Premier League gerne wahrnehmen. Eigentlich hatte Mainz aber in diesem Sommer auf 50 bis 60 Millionen für Sano spekuliert. Ausgang offen.

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Chrislain Matsima (24/FC Augsburg)

Der Abwehrfels aus der Fuggerstadt stand in diesem Sommer schon mal vor dem Wechsel – letztlich konnte sich der FCA aber nicht mit Crystal Palace einigen. Jetzt will laut ‚Sky‘ der FC Fulham zuschlagen. Es bräuchte wohl ein exorbitantes Angebot.

Hugo Larsson (22/Eintracht Frankfurt)

Alles klar ist derweil zwischen Fulham, der SGE und dem schwedischen Mittelfeldmann. Larsson wechselt per Leihe mit Kaufpflicht über 25 Millionen nach London. Frankfurt kann die Kohle gut gebrauchen, verliert aber einen hochtalentierten Spieler, dessen Marktwert gut und gerne noch weiter steigen kann.