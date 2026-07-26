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Guimarães setzt Ultimatum

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
1 min.
Bruno Guimarães beschwert sich @Maxppp

Bruno Guimarães möchte seine sportliche Zukunft schon bald klären. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, hat der 28-Jährige seinen Beratern eine Deadline von einer Woche gesetzt, ehe er nach seinem WM-Urlaub zurück im Newcastle-Training erwartet wird. Der FC Arsenal zeigt starkes Interesse an dem Brasilianer und hat sich mit dem Spieler bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt.

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Auch mit Newcastle stecken die Gunners mitten in den Verhandlungen. Zuletzt reichte der amtierende englische Meister ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen ein. Mit Sandro Tonali (26) haben die Magpies in diesem Sommer bereits einen Leistungsträger im Mittelfeld verkauft. Der Italiener ist für 108 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur gewechselt.

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