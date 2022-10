Auslaufender Vertrag: Messis Optionen

Verlängerung per Option

Der Vertrag von Lionel Messi bei Paris St. Germain läuft am Saisonende aus. Der 35-Jährige besitzt einseitig die Option, das Arbeitspapier um ein Jahr zu verlängern. Heißt: Wenn Messi will, kann er seinen Kontrakt einfach weiterlaufen lassen. PSG verfügt nicht über einen solchen Passus. Eine recht einmalige Konstellation.

Neuer PSG-Vertrag

Tatenlos zusehen, wie sich Messi entscheidet, wollen die Franzosen aber natürlich auch nicht. Entsprechend bietet PSG dem formstarken Superstar (25 Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen) einen neuen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Am liebsten will der Scheichklub Messi auch gleich im Anschluss als Botschafter behalten.

Inter Miami

Schon seit Jahren kursiert das Gerücht, dass Messi seine Karriere in der MLS bei Inter Miami beenden könnte. „Wir werden es versuchen. Ich bin im Herzen ein Optimist“, sagte Inters Miteigentümer Jorge Mas bereits im Februar. Einem neuen Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge ist ein Wechsel nach Florida aktuell die wahrscheinlichste Option. Inter rechne bereits fest mit Messi ab Sommer 2023. Den Angreifer reize das Leben in den USA und die Nähe zu seiner südamerikanischen Heimat.

Rückkehr zu Barça

Das wiederum will Messis Ex-Klub nicht tatenlos geschehen lassen. Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat bereits öffentlich angekündigt, den verlorenen Sohn zurückholen zu wollen. Einen so lukrativen Vertrag wie PSG oder Miami können die klammen Katalanen aber nicht bieten, der Ligaverband würde sein Veto einlegen. Im Zweifel müssen sie Messi über die emotionale Schiene überzeugen. Romantisch wäre ein Karriereende im Camp Nou allemal.