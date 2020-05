Camara: TSG sticht Schalke aus

Die TSG Hoffenheim hat sich offenbar das nächste Talent gesichert. Wie ‚sudinfo.be‘ vermeldet, wechselt der 16-jährige Abdoul Camara vom FC Brügge in den Kraichgau. Der Angreifer erhält bei der TSG einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Hoffenheim entscheidet damit ein enges Rennen mehrerer Klubs für sich. Auch der FC Schalke 04, Inter Mailand, die AS Rom, Sporting Lissabon und Atalanta Bergamo sollen sich um Camara bemüht haben. In Sinsheim soll der Youngster zunächst in der U19 auflaufen.