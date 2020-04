Bayer 04: Bleibt Retsos in England?

Panagiotis Retsos gefällt es bei Sheffield United so gut, dass er sich einen langfristigen Verbleib vorstellen kann. „Ja, ich würde gerne in England und Sheffield weitermachen, weil er (der Trainer Chris Wilder, Anm. d. Red.) sehr an mich glaubt. Er hat einen Plan für mich, und es ist wichtig, Spielpraxis zu sammeln und noch besser zu werden“, sagt Retsos gegenüber ‚Sport24‘.

Der 21-jährige Innenverteidiger ist bis zum Saisonende von Bayer Leverkusen an Sheffield verliehen. Laut dem ‚Sheffield Star‘ besitzt der Premier League-Aufsteiger eine Kaufoption, die bis Ende Mai gezogen werden muss. Wegen der Saison-Unterbrechung hoffe man aber auf einen zeitlichen Aufschub. Bislang kam Retsos, der Ende Januar auf die Insel gewechselt war, zu einem Kurzeinsatz im FA Cup.