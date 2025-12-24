Atlético fragt bei Goretzka an

Atlético Madrid intensiviert das Werben um Leon Goretzka. Wie Matteo Moretto bei ‚Radio Marca‘ berichtet, haben die Rojiblancos beim Mittelfeldspieler des FC Bayern angefragt und sich nach der Möglichkeit einer Verpflichtung erkundigt. Angesichts des im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags wittern die Madrilenen ein Schnäppchen.

Erst kürzlich sickerte durch, dass Atlético Goretzkas Situation ganz genau beobachtet, nun ließ der Champions League-Teilnehmer Taten folgen. Auch Juventus Turin und die SSC Neapel haben dem Vernehmen nach ein Auge auf den 30-Jährigen geworfen. Beim deutschen Rekordmeister geht die Tendenz in Richtung Trennung, allerdings wohl erst im Sommer.