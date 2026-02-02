Spielertausch beim HSV

Beim Hamburger SV tut sich wohl noch einiges am Deadline Day. ‚Sky‘ berichtet über einen bevorstehenden Spielertausch der Rothosen mit der SV Elversberg. Immanuel Pherai verlässt den Bundesligisten und schließt sich per Leihe mit Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 1,5 Millionen Euro liegt, dem aufstrebenden Klub aus dem Saarland an.

Beim HSV war Pherai nicht mehr gefragt. In der laufenden Spielzeit kam der 24-Jährige zwar zu sechs Einsätzen in der Bundesliga, seine Einsatzminuten summieren sich aber auf magere 30. In Elversberg will der spielstarke Mittelfeldspieler seiner Karriere wieder Schwung verleihen. Bis zuletzt war Pherai noch beim 1. FC Nürnberg im Gespräch, der Deal befand sich auf der Zielgeraden und hat sich nun zerschlagen.

Im Gegenzug wird die Leihe von Otto Stange nach Elversberg abgebrochen. Für den 18-jährigen Mittelstürmer geht es zurück zum Mutterklub in den hohen Norden. Bei Elversberg stehen aus dem bisherigen Saisonverlauf drei Tore und zwei Assists in elf Partien zu Buche. Möglicherweise ist der Youngster die Antwort auf Hamburgs Stürmersuche.