BVB: Hoffnung bei Reus

Marco Reus könnte für Borussia Dortmund am Sonntag auf den Rasen zurückkehren. Auf der heutigen Spieltagspressekonferenz stellte Edin Terzic einen Einsatz des BVB-Kapitäns in Aussicht: „Marco wird heute und morgen das komplette Training mitmachen. Wenn sich das gut entwickelt, ist er am Sonntag dabei.“

Neben dem 33-jährigen Offensivspieler stehen noch Fragezeichen hinter der Verfügbarkeit von Thomas Meunier, Anthony Modeste und Raphaël Guerreiro. Reus musste seit Mitte September wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk pausieren. In der laufenden Saison überzeugt der Edeltechniker mit drei Treffern und vier Assists in zehn Pflichtspielen.