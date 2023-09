VfB-Abschied: Ajax verpflichtet Sosa

Am Deadline Day bedient sich Ajax Amsterdam beim VfB Stuttgart. Borna Sosa verlässt das Schwabenland und schließt sich dem niederländischen Rekordmeister an. Der 25-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag. Zu den Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben, dem Vernehmen nach fließen zehn Millionen Euro.

An den VfB war Sosa noch bis 2025 gebunden, trotzdem galt der Kroate über Monate als sicherer Abschiedskandidat für den Transfersommer. Am letzten Tag der Wechselperiode hat Ajax nun zugeschlagen.

Sosa war 2018 nach Stuttgart gewechselt. Nach einer schwierigen Anfangsphase etablierte er sich als Leistungsträger auf der Linksverteidiger-Position. Nach 115 Pflichtspieleinsätzen stehen 40 direkte Torbeteiligungen zu Buche.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Er ist eines der prägenden Gesichter der vergangenen Jahre. Er war und ist eine Identifikationsfigur für viele unserer Fans. Als Spieler des VfB hat er sich zu einer festen Größe in der kroatischen Nationalmannschaft entwickelt. Borna hat uns in den vergangenen Monaten mehrfach seinen Wechselwunsch mitgeteilt und geht nun nach fünf Jahren diesen Schritt. Seinem Wunsch zu entsprechen, war aus sportlicher Sicht wiederum ein sehr harter Kompromiss, den wir aufgrund der Verdienste Bornas um den VfB Stuttgart letztlich eingegangen sind. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Sosa erklärt: „Ich habe hier beim VfB fünf wunderschöne Jahre erlebt, die ich nie vergessen werde. Es bleiben so viele schöne Erinnerungen an diese Zeit. Ich bin sehr glücklich, dass ich Teil eines solch tollen Clubs sein durfte. Es war eine Zeit mit vielen Emotionen. Ein Dank geht an die fantastischen Fans, die zu den besten in der Bundesliga gehören. Ich wünsche dem VfB und seinen Fans alles Gute für die Zukunft.“