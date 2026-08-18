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Ablöse steht: Werder vor Coulibaly-Verkauf

Seit einigen Wochen gilt Karim Coulibaly als Abgangskandidat beim SV Werder Bremen. Nun stehen die Verhandlungen vor dem Abschluss.

von Lukas Weinstock - Quelle: Foot Mercato
1 min.
Karim Coulibaly mit müdem Blick @Maxppp

Der SV Werder Bremen und Karim Coulibaly (19) gehen voraussichtlich getrennte Wege. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht eine Einigung mit Racing Straßburg kurz bevor. Lediglich letzte Details seien zwischen den Klubs noch zu klären.

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Auch ‚Sky Italia‘-Journalist Luca Bendoni berichtet vom bevorstehenden Transfer. Das Gesamtpaket für den Innenverteidiger belaufe sich auf 20 Millionen Euro fixe Ablöse, mit Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung kann die Summe auf über 25 Millionen Euro ansteigen.

Die ‚Bild‘ berichtete am heutigen Mittag bereits von der dritten und letzten Offerte des Ligue 1-Vertreters für Coulibaly. Die Reaktion des Bundesligisten stand zu diesem Zeitpunkt noch aus, offenbar hat Werder aber mittlerweile positive Signale gesendet, sodass der Deal zeitnah finalisiert werden kann.

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Werder will Puertas

Mit den frischen Einnahmen könnten die Hanseaten die anvisierte Verpflichtung von Cameron Puertas vorantreiben. Der 28-jährige Mittelfeldakteur ist der absolute Wunschspieler von Trainer Daniel Thioune. Al Qadsiah hat Puertas mit einem Preisschild von zehn Millionen Euro versehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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