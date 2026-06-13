Juve: Große Wende bei Vlahovic?

Bislang deutete nichts darauf hin, dass Dusan Vlahovic (26) im kommenden Monat noch bei Juventus Turin unter Vertrag stehen könnte. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat sich nun in den vergangenen Stunden die unerwartete Wende abgezeichnet. Demnach soll dem Serben doch noch ein neuer Arbeitsvertrag mit einem Gehalt von fünf Millionen Euro vorgelegt werden.

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Gleichbedeutend mit einer Weiterbeschäftigung im Piemont ist dies aber nicht. Vlahovic soll weiter auf seiner Gehaltsforderung von acht Millionen Euro beharren. Die Bianconeri sollen in Aussicht gestellt haben, die Lücke mit erfolgsabhängigen Bonuszahlungen zu schließen.