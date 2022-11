Einigung mit Bayern? Laimer bezieht Stellung

Konrad Laimer will von einer Vorab-Einigung mit dem FC Bayern nichts wissen. „Es ist nichts entschieden und nichts ausgeschlossen“, stellt der Mittelfeldspieler von RB Leipzig gegenüber der ‚Leipziger Volkszeitung‘ klar.

Laimers Vertrag in Leipzig läuft im kommenden Sommer aus. Ab dem 1. Januar kann er folglich mit einem neuen Klub in direkte Verhandlungen treten. Die ‚Sport Bild‘ berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe, dass der 25-jährige Österreicher sich bereits mündlich mit dem FC Bayern auf eine Zusammenarbeit verständigt hat.