Hack „nicht traurig“ über geplatzten Wechsel

Flügelspieler Robin Hack vom 1. FC Nürnberg hat sich gegenüber der ‚Bild‘ über seinen geplatzten Wechsel im Sommer geäußert: „Ich wäre gerne diesen Schritt in die erste Liga gegangen. Deshalb ist es auch klar, dass man da ein paar Tage hat, wo man dann überlegt, was wäre besser gewesen. Aber im Endeffekt ist die Entscheidung gefallen. Darüber bin ich nicht traurig. Ich fühle mich hier wohl.“ Als größter Interessent galt der 1. FC Köln, die Verhandlungen scheiterten jedoch dem Vernehmen nach an den Ablöseforderungen der Franken.

Beim Club kommt der 22-Jährige in der Saison noch nicht so wirklich in Tritt. In sechs Zweitligaspielen stehen für den U21-Nationalspieler gerade einmal ein Tor und eine Vorlage zu Buche. Auch Hack selbst sieht noch Verbesserungspotenzial: „Es ist bislang nicht die Leistung, die ich mir erwünscht hätte. Ich muss wieder dahin kommen, wo ich in vielen Spielen letztes Jahr war.“