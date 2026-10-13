Harry Kane hat sich zu seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 geäußert. Gegenüber ‚uefa.com‘ sagt der Superstar: „Als ich hier ankam, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Ich war so lange bei Tottenham. Natürlich war mir schon bei meiner Ankunft klar, dass man von mir erwarten würde, Tore zu schießen und die Nummer 9 zu sein, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen.“

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Kane weiter: „Ich habe die Erwartungen geliebt, den Druck, hier zu sein, und die Erwartung, jede Saison zu gewinnen. Aber es gibt noch mehr Momente, die ich erleben möchte, und mehr Ziele, die ich erreichen möchte, und der Gewinn der Champions League gehört definitiv dazu.“ Aktuell arbeiten die Bayern und Kane aussichtsreich an einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus.