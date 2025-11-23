Flick bestätigt García-Gespräche

Hansi Flick hat zu den laufenden Vertragsgesprächen mit Eric García (24) Stellung bezogen. Nach dem gestrigen 4:0-Sieg gegen Athletic Bilbao erklärte der Trainer vom FC Barcelona: „Wir arbeiten daran und wenn alles abgeschlossen ist, werden wir es bekanntgeben.“ Gleichzeitig unterstrich er den Stellenwert des Verteidigers, der gegen die Basken auf der Sechs zum Einsatz kam: „Für einen Trainer ist es großartig, einen Spieler wie Eric zu haben. Wir hatten De Jong nicht, und wir wussten, dass Eric die richtige Wahl sein würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

García hat sich unter Flick großartig entwickelt. „Jeder kann sehen, dass Eric sich enorm verbessert hat, er ist auf jeder Position selbstbewusst und spielt auf einem hohen Niveau“, so der Coach weiter. In dieser Saison kommt der Spanier wettbewerbsübergreifend bereits auf 17 Pflichtspiele und gehört zum gesetzten Personal der Katalanen. Garcías aktueller Vertrag läuft noch bis 2026, eine Verlängerung des Arbeitspapiers ist nur noch Formsache.