Mehrere Zusagen: Leipzigs knallharter Diomande-Plan
Noch immer ist nicht geklärt, in welchem Trikot Yan Diomande in der kommenden Saison auflaufen wird. Während die Anzahl der offiziellen Interessenten immer größer wird, gehen die Pläne von RB Leipzig jedoch in eine andere Richtung.
Yan Diomande war in der vergangenen Bundesligasaison einer der absoluten Shootingstars und konnte auch bei der Weltmeisterschaft mit der Elfenbeinküste sein großes Potenzial zumindest andeuten. RB Leipzig erhofft sich daher für den Fall des Abgangs des Flügelflitzers eine satte Ablöse von mindestens 120 Millionen Euro.
Diese scheint es in diesem Sommer jedoch für die Sachsen nicht zu geben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben zwar nach dem FC Liverpool, der als einziger bereits ein Angebot hinterlegt hat, und Paris St. Germain mittlerweile weitere Klubs ihr Interesse an dem Ivorer bei RB hinterlegt. Jedoch haben alle Klubs demzufolge zusätzlich auch ihre finanziellen Limits hinterlegt.
Verkauf intern ausgeschlossen
Das betreffe Real Madrid, Manchester City, Manchester United und den FC Chelsea. Alle Klubs haben laut dem Sportmagazin signalisiert, dass auch sie nicht bereit sind, mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Liverpool war bereits mit einer Offerte von 80 Millionen Euro plus 20 Millionen an möglichen Boni gescheitert.
In Leipzig habe man daher intern klar beschlossen, dass es keinen Verkauf von Diomande in diesem Sommer geben soll. Stattdessen werden die Bemühungen vorangetrieben, den bis 2030 datierten Vertrag mit Diomande inklusive Gehaltsaufbesserung zu verlängern.
Diomande soll überzeugt werden
Unklar ist jedoch, wie der Dribbler dazu steht, der bereits mehreren Vereinen eine grundsätzliche Wechselzusage gegeben haben soll. "So gehen mindestens Liverpool, Paris und die beiden Klubs aus Manchester davon aus, dass sie in der Pole-Position stehen", so die ‚Sport Bild‘. Dazu hatte Diomande bei der WM zum Ausdruck gebracht: „Ich gehe davon aus, dass ich den Verein verlassen werde.“
Nun ist es an Sportdirektor Marcel Schäfer und Neu-Coach Martín Demichelis, Diomande von einem Verbleib zu überzeugen.
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