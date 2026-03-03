Maglica in die Bundesliga?

Auch ohne einen Aufstieg mit dem SV Darmstadt winkt Matej Maglica in der kommenden Saison die Bundesliga. Laut ‚Sky‘ haben mehrere Bundesligisten bereits erste Informationen über den Innenverteidiger eingeholt. Auch Dinamo Zagreb habe Interesse am 27-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Stuttgarter ist in dieser Saison unter Florian Kohfeldt gesetzt und besticht auch mit Torgefährlichkeit. In 24 Partien gelangen ihm schon sieben Treffer. Vertraglich ist Maglica noch bis 2027 an die Lilien gebunden.