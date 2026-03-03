Menü Suche
Maglica in die Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Matej Maglica bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Auch ohne einen Aufstieg mit dem SV Darmstadt winkt Matej Maglica in der kommenden Saison die Bundesliga. Laut ‚Sky‘ haben mehrere Bundesligisten bereits erste Informationen über den Innenverteidiger eingeholt. Auch Dinamo Zagreb habe Interesse am 27-Jährigen.

Der ehemalige Stuttgarter ist in dieser Saison unter Florian Kohfeldt gesetzt und besticht auch mit Torgefährlichkeit. In 24 Partien gelangen ihm schon sieben Treffer. Vertraglich ist Maglica noch bis 2027 an die Lilien gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
