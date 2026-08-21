Köln verkündet Skhiri-Rückkehr

Ellyes Skhiri (31) verlässt Eintracht Frankfurt, bleibt der Bundesliga aber erhalten. Der defensive Mittelfeldspieler vollzieht seine Rückkehr zum 1. FC Köln, für den er bereits zwischen 2019 und 2023 in 133 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen war.

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Am Geißbockheim unterschreibt Skhiri einen Vertrag bis 2028. Für die Dienste des tunesischen Nationalspielers überweisen die Domstädter dem Vernehmen nach rund 1,5 bis zwei Millionen Euro nach Frankfurt. Sein Arbeitspapier bei den Hessen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

„Wer einmal da war, der vergisst das nie“ 🔮 Unser Orakel hatte mal wieder die richtige Vorahnung.

_#effzeh pic.twitter.com/IxSrvzCx0A — 1. FC Köln (@fckoeln) August 21, 2026

Die Kölner können somit einen Haken hinter die Suche nach einem neuen Sechser machen. In den vergangenen Wochen wurden einige Namen wie Edson Álvarez (28/West Ham United), Rani Khedira (32/Union Berlin) oder Vini Souza (27/VfL Wolfsburg) gehandelt, nun soll aber doch Skhiri das Loch vor der FC-Abwehr stopfen.

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Kölns Geschäftsführer Sport Thomas Kessler erklärt: „Wir kennen Ellyes seit vielen Jahren sehr gut und der Kontakt zum FC ist auch nach seinem Wechsel nie abgebrochen. Bei der Zusammenstellung unseres Kaders war es uns wichtig, neben sportlicher Qualität gezielt zusätzliche Erfahrung und Führungsstärke in die Mannschaft zu bringen. Ellyes entspricht mit seinem Profil genau dem, was wir gesucht haben. Wir sind überzeugt, dass Ellyes uns mit seinen Qualitäten sowohl sportlich als auch innerhalb unserer Mannschaftsstruktur weiterhelfen wird, und freuen uns sehr, ihn wieder am Geißbockheim zu begrüßen.“