Gespräche laufen: Bayerns Anlauf bei Konaté

Bleibt er oder geht er? Dayot Upamecano bereitet den Verantwortlichen beim FC Bayern im Moment Kopfzerbrechen. Wie FT in dieser Woche exklusiv berichtet hat, ist sich der Franzose bereits mündlich mit Real Madrid über die Konditionen für einen möglichen Vertrag einig, wodurch der Druck auf Max Eberl und Co. steigt.

Um auf einen ablösefreien Abgang des 27-Jährigen vorbereitet zu sein, schauen sich die Münchner auf dem Markt nach Alternativen um. Eine solche ist Ibrahima Konaté vom FC Liverpool, dessen Name seit geraumer Zeit in München thematisiert wird. Aus dem ‚Bayern-Insider‘-Podcast der ‚Bild‘ geht hervor, dass der FCB jetzt genau wie Real Madrid und Paris St. Germain sogar Gespräche mit dem Management des 26-Jährigen führt.

Rückkehr in die Bundesliga

Konaté ist der logische Kandidat in München. Auch der Vertrag des 26-Jährigen läuft im Sommer aus. Sollten sich die Königlichen allerdings für Upamecano entscheiden, könnte Konaté stattdessen an die Säbener Straße wechseln.

Ein Transfer in die bayerische Landeshauptstadt wäre für Konaté eine Rückkehr in die Bundesliga. Der Franzose war vor vier Jahren von RB Leipzig an die Anfield Road gewechselt und ist seitdem eine wichtige Stammkraft bei den Reds. Im Sommer werden sich die Wege dann voraussichtlich trennen.