United bangt um Sesko

Ruben Amorim befürchtet eine schwerere Verletzung von Stürmer Benjamin Sesko. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Tottenham Hotspur ahnte der Übungsleiter Böses: „Ich sorge mich, weil es eine Knieverletzung ist. Wir müssen schauen was mit ihm passiert ist.“ Laut ‚Sky Sports‘ ist es nicht auszuschließen, dass der Slowene der slowenischen Auswahl in der Länderspielpause nicht zur Verfügung steht.

Der Stürmer musste kurz vor Ende des Spiels nach einem Zweikampf vom Platz genommen werden. Wirklich eingeschlagen ist der 22-Jährige nach seinem Wechsel für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig im Sommer noch nicht, in wettbewerbsübergreifend zwölf Pflichtspielen traf er lediglich zweimal.