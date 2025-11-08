Menü Suche
Kommentar
Premier League

United bangt um Sesko

von Luca Hansen - Quelle: Sky Sports
Benjamin Sesko mit langen Ärmeln @Maxppp

Ruben Amorim befürchtet eine schwerere Verletzung von Stürmer Benjamin Sesko. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Tottenham Hotspur ahnte der Übungsleiter Böses: „Ich sorge mich, weil es eine Knieverletzung ist. Wir müssen schauen was mit ihm passiert ist.“ Laut ‚Sky Sports‘ ist es nicht auszuschließen, dass der Slowene der slowenischen Auswahl in der Länderspielpause nicht zur Verfügung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stürmer musste kurz vor Ende des Spiels nach einem Zweikampf vom Platz genommen werden. Wirklich eingeschlagen ist der 22-Jährige nach seinem Wechsel für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig im Sommer noch nicht, in wettbewerbsübergreifend zwölf Pflichtspielen traf er lediglich zweimal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Benjamin Šeško

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Benjamin Šeško Benjamin Šeško
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert