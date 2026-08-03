Bundesliga-Anfragen für Jander

Caspar Jander könnte in der laufenden Transferperiode noch den Klub wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Zukunft des Mittelfeldspielers offen, ihm liegen Anfragen mehrerer Klubs vor. Unter den Interessenten seien auch Vereine aus der Bundesliga. Namentlich genannt werden diese aber nicht.

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Vor einigen Wochen wurde Jander mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Dort wurde der 23-Jährige als Nachfolger für Angelo Stiller (25) gehandelt. Beim deutschen Nationalspieler spricht aktuell aber nichts konkret für einen Abschied, dementsprechend ist auch die Jander-Fährte kalt. Der ehemalige Nürnberger ist noch bis 2028 an den FC Southampton gebunden.