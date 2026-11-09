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Offiziell 2. Bundesliga

Becker fliegt bei Hannover

von Dominik Schneider
1 min.
Ralf Becker im Porträt @Maxppp

Die Zeit von Ralf Becker bei Hannover 96 ist vorbei. Der Zweitligist aus Niedersachsen gibt bekannt, dass der Sportdirektor mit sofortiger Wirkung freigestellt wurde. Grund dafür sei eine „strukturelle und personelle Neuausrichtung“. Becker war seit Sommer 2025 in Hannover tätig.

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Hannover 96
Hannover 96 hat Ralf Becker mit sofortiger Wirkung von seiner Aufgabe als Sportdirektor freigestellt. Der 56-Jährige war seit Sommer 2025 für den Klub tätig. Alle Infos ⤵️

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Geschäftsführer Henning Bindzus führt aus: „Wir befinden uns in einer strukturierten Neuaufstellung in unserem Sportlichen Bereich. In diesem Zuge wird auch die Position des Sportdirektors künftig neu besetzt.“ Becker kommt auch selbst zu Wort: „Der Klub hat sich für eine Neuausrichtung entschieden, von daher ist es auch konsequent, mich freizustellen. Gerade mit Blick auf die vergangene Saison werde ich so manchen positiven Moment aus meiner Zeit hier gerne in Erinnerung behalten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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