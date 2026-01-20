Gladbach findet Cvancara-Abnehmer

Borussia Mönchengladbach hat offenbar einen neuen Klub für Tomas Cvancara gefunden. Der 25-jährige Mittelstürmer steht laut ‚Sky‘ vor einem Wechsel zu Celtic Glasgow. Mit den Schotten sei sich der Tscheche bereits einig, es fehle nur noch eine Übereinkunft der Vereine.

Doch auch das könnte nun schnell passieren. Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen sind dem Bericht zufolge weit fortgeschritten. Es soll sich um eine Leihe inklusive Kaufoption handeln. In Gladbach hat der Torjäger keine Zukunft mehr.