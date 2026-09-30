Skelly Alvero ist bei Werder Bremen offenbar nicht komplett außen vor. Leiter Profifußball Peter Niemeyer erklärt gegenüber der ‚Bild‘: „Er geht professionell damit um. Er lässt sich nicht hängen und bleibt ein Kandidat für den Kader.“ Der 24-Jährige stand in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Mal im Aufgebot der Grün-Weißen, sein letzter Einsatz für den Verein datiert aus dem September 2025.

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Eigentlich war der Plan im vergangenen Sommer, das Missverständnis vorzeitig zu beenden. 2024 hatten die Bremer 4,75 Millionen Euro an Olympique Lyon für den zentralen Mittelfeldspieler überwiesen, der noch bis 2028 an den Verein gebunden ist. Nach seiner Leihrückkehr vom SC Amiens sammelt der Franzose nun Spielpraxis in der zweiten Mannschaft: „Skelly kam in der U23 zum Einsatz und hat es dort gut gemacht. Seine Situation ist nicht einfach. Er hatte auf einen Wechsel gehofft, der jedoch nicht zustande kam“, so Niemeyer.