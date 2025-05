FCN schnappt sich nächstes Bundesliga-Talent

Der 1. FC Nürnberg holt nach Justin von der Hitz (18/1. FC Köln) gleich das nächste Talent an den Valznerweiher. Wie der Verein mitteilt, wechselt Torhüter Lindsay Gutaj von Borussia Mönchengladbach zum Club. Dort hat er laut ‚Sky‘ einen bis 2029 gültigen Vertrag unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das kommende Jahr ist der 18-Jährige dem Bericht zufolge noch für die U19 eingeplant, in den kommenden zwei Jahren soll er aber eine Chance bei den Profis erhalten. Auch die Fohlen, bei denen gleich fünf Torhüter vor einer ungewissen Zukunft stehen, hätten Gutaj gerne behalten. „Mit Lindsay gewinnen wir ein sehr engagiertes und motiviertes Torhütertalent, welches durch seine bisherige Karriere die Abläufe in einem Nachwuchsleistungszentrum kennt“, so FCN-Nachwuchsleiter Michael Wiesinger.