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Bundesliga

Medizincheck: Itakura vor Bundesliga-Rückkehr

Nico Elvedi verlässt Borussia Mönchengladbach in Richtung England. Die Nachfolge tritt ein alter Bekannter an.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Ko Itakura ist fokussiert @Maxppp

Ko Itakura (29) kehrt nach einem Jahr Abwesenheit aller Voraussicht nach in die Bundesliga zurück. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Innenverteidiger dicht vor einem Wechsel zu Ex-Klub Borussia Mönchengladbach.

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Demzufolge haben die Fohlen eine vollständige Übereinkunft mit Ajax Amsterdam erzielt. Samt möglicher Bonuszahlungen könne die Ablöse auf vier Millionen Euro ansteigen. Zudem sichert sich der niederländische Traditionsklub laut ‚Sky‘ eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Der Medizincheck sei für den morgigen Mittwoch angesetzt. Itakura, der im vergangenen Sommer für über zehn Millionen Euro vom Niederrhein nach Amsterdam gewechselt war, winkt ein Vertrag bis 2030. Beim Bundesligisten soll der Japaner die Lücke schließen, die der bevorstehende Abgang von Nico Elvedi (29) zu Leeds United hinterlässt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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