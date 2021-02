Keller schließt Löw-Aus nach EM nicht aus

Fritz Keller will Bundestrainer Joachim Löw keinen Freifahrtschein für die Zeit nach der EM ausstellen. „Natürlich muss man am Ende des Turniers schauen, was herausgekommen ist“, bemerkt der DFB-Präsident im Gespräch mit der ‚Welt‘. Grundsätzlich wolle der DFB aber den gemeinsamen Vertrag bis 2022 erfüllen. Dasselbe gelte für Löw.

Keller hofft auf eine aus deutscher Sicht „begeisternde und hochinteressante EM. [...] Ich glaube, als größter Sportfachverband der Welt müssen wir mit hohen Zielen arbeiten, alles andere ist nicht angebracht.“ Mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal warten allerdings bereits in der Gruppenphase zwei echte Schwergewichte auf die DFB-Elf.