Ceballos schließt Premier League-Rückkehr nicht aus

Dani Ceballos kann sich gut vorstellen, eines Tages wieder nach England zurückzukehren. „Ja, ich schließe es nicht aus. Es ist eine Liga, die ich mag. Leute, die Fußball wirklich mögen, wären motiviert, dort zu spielen“, entgegnet der 24-Jährige im Interview mit der ‚as‘ auf die Frage, ob ein erneuter Wechsel in die Premier League für ihn infrage kommt. In den vergangenen zwei Spielzeiten kickte der Mittelfeldspieler leihweise für den FC Arsenal.

Zunächst will der Mittelfeldspieler aber für seine Chance bei Real Madrid kämpfen. Mit der Ankunft von Carlo Ancelotti werden die Karten neu gemischt, dass weiß auch Ceballos: „Man muss wissen, was der Trainer will, und man muss objektiv sein. Aber meine Absicht ist es, nächstes Jahr für Real Madrid zu spielen.“ Zunächst stehen für den Rechtsfuß aber noch die Olympischen Spiele an. Am Donnerstag, den 22. Juli, treffen die Spanier im ersten Spiel auf Ägypten.